Giftige bazen zijn slecht voor je gezondheid en je reputatie

Mensen die voor bazen werken die psychopathische en narcistische trekken hebben voelen zich niet alleen meer depressief als gevolg van het pestgedrag van hun baas, maar ze hebben ook meer kans om ongewenst gedrag op het werk te vertonen. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van een onderzoeksteam van de University of Manchester’s Business School.

Een totaal van 1200 deelnemers namen deel aan drie studies die hen verplichtte om vragenlijsten in verband met hun eigen psychologische welzijn, prevalentie van pesterijen op het werk in hun organisatie en de persoonlijkheid van hun manager te voltooien. De monsters bestonden uit werknemers uit verschillende sectoren in een aantal verschillende landen.

Analyse van de gegevens toonde aan dat degenen die voor leiders werken die deze kenmerken hebben, een lagere werktevredenheid hadden en hoger scoorden op een klinische mate van depressie. Ook leidde niet alleen het welzijn van de werknemers hieronder, maar incidenten van contraproductief werkgedrag en pesterijen op het werk waren hoger.