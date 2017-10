Een goede eerste indruk maken? Zo doe je dat!

Sommige van ons zijn gezegend met de vaardigheid om zichzelf uitstekend te presenteren naar anderen toe. Voor anderen is dit wat lastiger. Wij geven je hier 3 tips om een spetterende eerste indruk te maken.

Dress to impress

Het is toch echt zo: kleding maakt de man.. en de vrouw. Is het je eerste werkdag in je nieuwe functie? Moet je een presentatie geven voor een grote groep mensen? Of heb je eindelijk de moed verzameld om je droomman mee uit te vragen? Dan is het belangrijk om je vlot te kleden. Draag een mooie, flatterende jurk of rok met top, of kies voor iets meer casual zoals een blouse met een skinny jeans. Zorg er echter wel voor dat je kleren er goed uit zien. Naast kleding, kun je ook met accessoires heel veel doen. Zo zijn oorbellen, zoals we eerder al schreven, perfect om een statement mee te maken. En zal je met een goed horloge, zoals een exemplaar van Seiko bijvoorbeeld, ook zeker een goede indruk achterlaten. Bekijk ze hier maar eens en visualiseer er een om je pols.

Zie er verzorgd uit

Naast de juiste kleding, is ook je gezicht en haar belangrijk. Ga je voor een nette look? Dan kun je je haar mooi naar achteren spelden of in een strakke knot doen. Wil je toch liever los haar, zorg er dan voor dat je haar niet teveel pluist. Je kan hiervoor bijvoorbeeld een argan olie haarserum gebruiken. Qua make-up is het belangrijk om het subtiel te houden. Denk aan de basics, zoals mascara en eyeliner, en combineer dit met een subtiele lippenstift of balsem en een lichte blusher. Zo zal je er verzorgd, maar niet overdreven opgemaakt, uitzien.

Lach!

Als je een ruimte binnenkomt is glimlachen één van de beste dingen die je kan doen om een goede indruk te maken. Je laat hiermee zien dat je een open persoon bent, een goed humeur hebt, en mensen die glimlachen stralen meer dan mensen met een neutrale blik. Ook hebben meerdere onderzoeken uitgewezen dat mensen die glimlachen vaak aantrekkelijker worden bevonden. Dus ook al voel je je niet helemaal happy, zet een glimlach op, dat helpt!