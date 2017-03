Een goede nachtrust staat onderaan het prioriteitenlijstje van mensen

Hoe denken mensen over slaap, wat zijn de slaap prioriteren, en hoe bereiden ze zich voor op slaap. Dat werd onderzocht door Philips onder 6.461 volwassenen uit vijf landen (Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Japan) ter gelegenheid van World Sleep Day. Ook werd onderzocht hoe slaap het dagelijks leven beïnvloedt, van werk tot relaties en hobby’s. Uit het onderzoek bleek dat het belang van slaap nauwelijks ter discussie staat, maar dat de dagelijkse activiteiten zo veel tijd kosten dat slaap toch vaak onderaan het prioriteitenlijstje eindigt. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat 84% van de volwassenen wereldwijd aangeeft dat verschillende activiteiten belangrijker zijn dan een goede nachtrust.

In geen van de vijf landen wordt getwijfeld aan het belang van slaap voor het algehele welzijn. Wereldwijd geeft zelfs 92% van de volwassenen aan dat slaap essentieel is voor hun gezondheid en welzijn. Veel volwassenen ervaren ook dat de kwaliteit van slaap direct gerelateerd is aan de kwaliteit van leven en relaties. Belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn onder meer:

We vinden slaap belangrijk voor onze relatie: Wereldwijd geeft 74% van de volwassenen aan dat een goede nachtrust de sleutel is tot een gelukkig huwelijk. Dit geldt vooral in Japan (89%), gevolgd door de VS (79%) en Nederland (71%).

We ervaren al negatieve gevolgen na één nacht slecht slapen: Wereldwijd ervaart 82% van de volwassenen al van één nacht slecht slapen negatieve gevolgen. Volwassenen in Frankrijk (87%) en Japan (86%) hebben het vaakst last van de negatieve gevolgen. De top 3 van negatieve gevolgen die wereldwijd door volwassenen worden genoemd, bestaat uit: er moe uitzien (40%), minder productief zijn (37%) en een gebrek aan motivatie (35%).

Wereldwijd geeft 84% van de volwassenen aan dat iets anders in hun leven belangrijker is dan zorgen voor een goede nachtrust. Belangrijke bevindingen zijn onder meer:

Familie is belangrijker dan nachtrust: 53% van de volwassenen in Frankrijk, 46% in de VS en 48% in Duitsland geeft aan dat tijd doorbrengen met de familie belangrijker is dan een goede nachtrust.

Slaap wint het van werk… behalve in de VS: Slechts 10% van de werkende volwassenen in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Japan vindt werk belangrijker dan slaap. Deze druk lijkt in de VS iets hoger, waar 13% prioriteit geeft aan werk. 30% van de werkende volwassenen in de VS geeft aan dat het van meer toewijding voor het werk getuigt om ’s avonds laat, wanneer alle anderen al slapen, nog e-mails te versturen.

Veel mensen kijken tv voor het slapengaan: Wereldwijd zijn er verschillen in hoe mensen de tijd voor het slapengaan besteden, maar tv kijken wordt veruit het meest genoemd (28%). Ondanks alle onderzoeken waaruit blijkt dat beeldschermen ruim voor bedtijd zouden moeten worden uitgeschakeld, geeft 47% van de volwassenen aan dat ze de dag eindigen met een scherm voor hun neus (tv kijken, lezen op een elektronisch apparaat, e-mail checken, sociale media bekijken of surfen op het web).