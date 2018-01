Goede voornemens voor je huisdieren

Heb je goede voornemens gemaakt voor een gezonder jaar in 2018? Dan is het verstandig dit ook voor je huisdieren te doen. Om samen een gezonder en gelukkiger jaar te leiden in 2018, hebben we hier 3 tips.

Meer trainen. Ben je van plan om in het nieuwe jaar vaker de sportschool te bezoeken? Waarom probeer je ook je huisdier niet gezond te houden met regelmatige lichaamsbeweging en activiteit? Ga vaker en langer met de hond lopen, bezoek het hondenpark om wat actiever te spelen en te socialiseren, of schrijf je in voor een behendigheidscursus. Je kunt je kat laten bewegen met nieuw speelgoed en spellen die haar zullen aanmoedigen om te rennen en springen.

Eet gezonder. Zul jij je inzetten om gezonder te eten in 2018? Zouden jouw huisdieren profiteren van diezelfde toewijding? Kijken naar wat onze huisdieren eten, kan hen helpen een gezond gewicht te behouden en jaren aan hun leven toe te voegen. Er zijn een aantal stappen die je kunt nemen om de voeding van je huisdier te verbeteren, zoals ze geen tafelresten geven en niet vetmesten met calorierijke lekkernijen; houdt voedseltraktaties tot een minimum beperkt en concentreer je op gezondere voeding en lekkernijen; en geef niet toe aan die trieste, smekende ogen. Praat met je dierenarts over een voedingsplan dat de gezondheid van je huisdier bevordert.

Plan een bezoek aan de dierenarts. Regelmatig naar de dokter gaan voor controle is een belangrijke manier om gezond te blijven en ziekten en verwondingen te ontdekken voordat ze een groter probleem worden. Hetzelfde geldt voor onze huisdieren. Omdat onze huisdieren hun eigen controles niet kunnen plannen, moet je ze regelmatig meenemen naar de dierenarts om ze gezond te houden.