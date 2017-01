Goede voornemens; Kunnen ze ooit werken?

Veel mensen beginnen het nieuwe jaar met een lijst van doelen om zichzelf te verbeteren, maar de statistieken zeggen dat de meeste van de mensen die goede voornemens maken ze niet het hele jaar lang vol houden. Dus waarom straffen we onszelf met onrealistische doelen? Zijn we dromers die denken dat de dingen eenvoudig naar ons toe komen? Of maken we met opzet valse beloftes aan onszelf en verwachten we teleurgesteld te zijn? De sleutel ligt in de manier waarop we onze voornemens maken. We moeten kleinere stappen nemen om ons uiteindelijke doel te bereiken.

Hier enkele tips;

1. Wees realistisch

Wees realistisch over je voornemens. Als je echt de verwezenlijking van iets kunt zien, dan heb je meer kans je eraan vast te houden.

2. Maak het meetbaar

Het kan inspirerend en leuk zijn om een ambitieuze doelstelling te hebben, maar als je niet kunt zien dat je dichter komt bij het bereiken van het doel, dan zul je falen. Bijvoorbeeld; je kunt niet precies meten hoe gelukkig je bent, maar je kunt meten hoe veel leuke en goede dingen je voor anderen hebt gedaan in de afgelopen week.

3. Twijfel nooit aan jezelf

Tijdens het werken naar je doel, moet je altijd geloven dat je het kunt doen. Als je aan jezelf twijfelt, zul je zelfgenoegzaam beginnen te worden en zal je langzaam opgeven. Als je jezelf toestaat om een pauze te nemen, zelfs voor een kleine periode, zal je waarschijnlijk nooit meer terug keren naar het werken aan het bereiken van je doel.

Het hebben van een lijst op de muur van wat je doelen zijn en hoe je van plan bent om ze te bereiken zal helpen dat je niet stopt met opgeven.

4. Houdt het kort

Dit gebeurt vaker dan je denkt, maar mensen stellen zich extreem lange termijn´s doelen die erg moeilijk zijn om aan vast te houden. Hoe meer tijd er nodig is om het doel te bereiken hoe meer tijd je hebt om te stoppen voordat je dit bereikt. Bijvoorbeeld; het lijkt makkelijker om te stoppen met het drinken van koolzuurhoudende dranken gedurende 6 weken dan te proberen om te stoppen voor een heel jaar.

5. Creëer kleine uitdagingen

Nadat je hebt gewerkt naar je gestelde doel, kun je beginnen om jezelf kleine uitdagingen te geven om te voorkomen dat je lui wordt. Het kan een eenvoudige uitdaging zijn zoals het toevoegen van een extra 5 minuten aan je training of het niet controleren van je social media-accounts tot de avond.

6. Betrek een vriend

Als je met een vriend of vriendin probeert om hetzelfde doel te bereiken zal het jullie beiden helpen op het goede spoor te blijven.