Groenten en fruit verlagen van de bloeddruk

Het eten van kalium-rijk voedsel zoals zoete aardappelen, avocado’s, spinazie, bonen, bananen – en zelfs koffie – kan de sleutel zijn tot het verlagen van de bloeddruk, volgens een nieuwe studie. “Verminderde inname van natrium is een gevestigde wijze om de bloeddruk te verlagen,” zegt de onderzoeker, “maar er zijn aanwijzingen dat het verhogen van kalium in voeding een even belangrijk effect op de bloeddruk kan hebben.” In de studie werd het verband onderzocht de link tussen bloeddruk en dieet natrium, kalium en natrium-kalium-verhouding. Gevonden werd dat meerdere onderzoeken aantonen dat hogere voeding’s kalium leidde tot lagere bloeddruk, ongeacht de inname van natrium.