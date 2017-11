Groningen krijgt in navolging van Rotterdam en Amsterdam zijn eigen foodhall-concept met eetkraampjes van verschillende ondernemers. Het concept wordt gevestigd in de Merckt, het nieuwe hoekpand dat volgend jaar aan de Grote Markt in Groningen verrijst. Het horeca-gedeelte van het hoekpand wordt zo’n 1600 vierkante meter groot en omvat de onderste drie verdiepingen van het pand, en het dakterras. We houden je op de hoogte.