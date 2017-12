GTST krijgt een wintercliffhanger

‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ komt naast de vertrouwde zomercliffhanger, voor het eerst in 28 jaar met een wintercliffhanger. In de week van maandag 8 t/m vrijdag 12 januari 2018 worden meerdere verhaallijnen, vanuit diverse perspectieven, tot een nieuw en zenuwslopend hoogtepunt gebracht. Verschillende Meerdijkers worden geconfronteerd met een heftige gebeurtenis. Eén belangrijk voordeel voor de fans is dat ze dit keer direct kunnen doorkijken in plaats van wekenlang in spanning te zitten.

Ziekenhuisdirecteur Jan Maes heeft de afgelopen weken geen vrienden gemaakt. Zoë zit in een lastige positie door hem en ook Aysen is gefrustreerd over zijn acties. Niemand ziet dat Jan onbetrouwbaar is en dat zijn beloftes niets waard zijn. Langzaamaan raken veel Meerdijkers gevangen in zijn web, dat leidt tot een hoogtepunt waarbij Zoë in een vreselijk benarde situatie terecht komt. Hoe redt zij zich hier uit en wie biedt haar hulp? Is het Aysen of Bing of raken er nog onverhoopt nog andere Meerdijkers betrokken bij het drama?