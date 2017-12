De Guerlain Christmas 2017 Collection is geïnspireerd door het boek A moveable feast van Ernest Hemingway. In dat boek verklaart de schrijver zijn liefde voor Parijs, en dat komt helemaal terug in de make-up collectie die bestaat uit limited editions items.



Météorties Gold Pearl Poeder € 62,24



Terracotta Gold Light Highlighter € 62,24



Rouge G Lipstick € 51,69



Gold Light Topcoat Mascara € 26,37