Guns N’ Roses met de Not in This Lifetime Tour naar Nederland

De legendarische rockband Guns N’ Roses komt op woensdag 4 juli 2018 weer naar het Goffertpark in Nijmegen met hun Not in This Lifetime Tour. De voorverkoop voor dit concert start donderdag 16 november om 10:00 uur via Ticketmaster. Na het ontstaan van de band in 1985 heeft Guns N ‘Roses een bepalende richting gegeven aan de ontluikende rock scene van Los Angeles. Hun debuut uit 1987, Appetite for Destruction (het best verkopende Amerikaanse debuut ooit, met meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd) had de hele rockwereld in zijn greep. In 1991 bezetten de zevenvoudig platina albums Use Your Illusion I en Use Your Illusion II de bovenste twee plaatsen van de Billboard Top 200 direct na release. De afgelopen tien jaar heeft Guns N ‘Roses overal ter wereld uitverkochte shows gespeeld en festivals geheadlined, in navolging van de veelgeprezen release van het album Chinese Democracy in 2008.

Met zes studioalbums op zak, is Guns N ‘Roses een van de belangrijkste en meest invloedrijke acts in de muziekgeschiedenis en met legendarische liveoptredens weten ze miljoenen fans over de hele wereld aan zich te binden.

Guns N’ Roses – Not in This Lifetime Tour

Woensdag 4 juli 2018 | Goffertpark Nijmegen

Aanvang: 18.00 uur | Entree: v.a. € 85,- (excl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start donderdag 16 november om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).