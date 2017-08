Haarlem Jazz & More’17

Van 16 tot en met 20 augustus vindt op de Grote Markt van Haarlem de 2017-editie van Haarlem Jazz & More plaats.

Gare du Nord, Gallowstreet, Jonna Fraser, Rilan & Bombardiers, Ronnie Flex & Deuxperience Band, Boris XL, Myles Sanko, Postmen en Sharon Doorson staan op het podium. Naast het hoofdpodium zijn er drie buitenpodia op de Oude Groenmarkt en het Klokhuisplein en bijzondere concerten in de Pletterij en de Sint-Bavo Kerk. Alle podia zijn vrij en gratis toegankelijk.

Het programma staat weer bomvol met Haarlems blues, soul en jazz talent, zoals Evolve, Chris Alain, WITT en Lilith Merlot. Voor iedereen die na de optredens op de Grote Markt nog door wil, zorgt Club Ruis in de Smedestraat voor de officiële after party tot 5.00u. Het festival wordt opnieuw afgesloten met een jazzconcert op zondagochtend in de Grote Kerk.

www.haarlemjazzandmore.nl