De handige eigenschappen van een tv beugel

Televisiekijken vanaf iedere plek in huis

Heerlijk televisiekijken vanaf de bank of misschien wel vanuit je bed, of misschien zelfs een potje te gamen. De televisie is nog steeds het middelpunt van onze ontspanning thuis. Dan is het handig als je dat vanaf iedere willekeurige plek in je huis kunt doen. Want wie wil er nou steeds op die standaard plek zitten of anders de kamer herinrichten, meubels verslepen of stoelen verdraaien? Niemand natuurlijk.

En als de kamers niet zo groot zijn, waar zet je dan je tv-meubel neer? Dat enorme gevaarte staat eigenlijk altijd in de weg. Het meubel is gewoonweg te breed. Dan is het de hoogste tijd voor een tv beugel.

Wat is er handig aan een tv beugel?

Een tv beugel maakt een ander tv meubel overbodig. De televisie wordt aan de wand bevestigd zodat het nooit meer in de weg staat. Het design is strak en modern en past in ieder type interieur. Een tv beugel spaart dus kostbare vloerruimte in je huis uit. Verder is een tv beugel veel veiliger als je kleine kinderen over de vloer hebt. Het wil nog weleens gebeuren dat een kleintje in z’n enthousiasme de televisie naar voren trekt. Deze veilige beugel zorgt dat dat niet meer kan gebeuren.

Welke tv beugel?

De tv beugel is geschikt voor bijna alle gangbare formaten televisies, van 26 inch tot 65 inch. Er zijn verschillende uitvoeringen, waarbij de vaste tv beugel de meest simpele uitvoering is. Een televisie met een plat scherm heeft namelijk vaak al een ruime kijkhoek zodat in veel gevallen een vaste beugel kan volstaan. Maar als de kamer ruimer is, of je soms vanuit een andere hoek wilt kijken, dan zijn er ook de nodige varianten. Zoals een kantelbare tv beugel waarbij de televisie verticaal kan worden gedraaid, maar ook een draaibare tv beugel waarbij de televisie ook horizontaal kan worden gedraaid. Daarnaast zijn er nog een aantal speciale uitvoeringen.

Zelf ophangen

Als je de plaatjes ziet dan lijkt de montage best ingewikkeld. Maar het ophangen gaat vrij eenvoudig omdat de meeste tv beugels worden voor gemonteerd. Zo hoef je geen technische plaatjes te ontcijferen en schroefjes te tellen, maar alleen de gaten in de muur te boren en de tv beugel als geheel te monteren. Wel moet je van tevoren zelf even checken of de tv beugel op je televisie past, maar dat kan eenvoudig met behulp van de zogenoemde VESA-maat.