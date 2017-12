De handleiding voor het maken van oogcontact met mannen

Flirten met oogcontact is de leukste, gemakkelijkste en veiligste manier om erachter te komen of iemand geïnteresseerd is om je beter te kennen, zonder de druk van het maken van de eerste zet. Het is eenvoudig, instinctief en iets waar we ons allemaal aan overgeven. Oogcontact maken is spannend, waar je ook bent. Als iemand af en toe naar je staart, valt het meteen op en wekt het je interesse.

Zolang het wederzijds is, is het een leuke en flirterige ervaring die aan het eind van de dag een glimlach op je gezicht kan toveren. Hoe je dat doet lees je hier!

10 eenvoudige oogcontact flirttips

1. Staar nu en dan terloops rond. Zie je iemand die je leuk vindt? Staar nu en dan terloops naar de persoon. Hij zal je snel genoeg opmerken.

2. Wissel een vluchtige blik uit. Wees niet overhaast, anders zal je eruit zien als een vervelende stalker. Wanneer de persoon die je leuk vindt je blik vangt en nieuwsgierig naar je staart, sluit je ogen even en kijk meteen weg.

3. Herhaal de blikken. Kijk nogmaals naar hem. Kijk hem aan, maar kijk meteen weg zodra hij terug kijkt.

4. Laat hem weten wat je denkt. In eerste instantie mag hij aannemen dat het een voorbijgaande blik is. Maar als hij je betrapt op meerdere blikken, zal hij begrijpen dat je geïnteresseerd in hem bent.

5. Bouw de opwinding op. Nu hij je betrapt heeft op meerdere blikken, is het tijd om de opwinding op te bouwen. Stop met staren voor een paar minuten. Wacht tot hij af en toe naar jou staart. Hij zal zich afvragen waarom je niet meer staart en dan gaat hij misschien vaker naar je staren om te kijken of je nog steeds staart. Door dit te doen, maak je degene die je leuk vindt net zo geïnteresseerd als jij bent in het bouwen van het staar spel.

6. Draai het oogcontact flirten om. Let op hem vanuit je ooghoek. Kijk niet rechtstreeks, maar houd hem in de gaten. Wacht tot hij naar je kijkt. En wanneer hij naar je kijkt, kijk dan terug. Door dat te doen, laat je het nu discreet lijken alsof hij diegene is die geïnteresseerd is in jou, en niet andersom.

7. Staar voor langere tijd. Je hebt tot nu toe vluchtige blikken gewisseld, maar nu je ervoor gezorgd hebt dat hij terug staart, sluit je ogen langer dan een seconde voordat je wegkijkt.

8. Glimlach en bloos. Praat met je vriendinnen en/of zorg ervoor dat je druk bezig bent en staar voor een seconde of twee. En kijk elke keer weg op een voor de hand liggende manier lachend of blozend. Lach niet terwijl je aan het staren bent. Lach alleen terwijl je wegkijkt.

9. Kijk hoe hij reageert. Kijkt hij je zo vaak aan als je naar hem kijkt? Als dat zo is, werkt het en ben je op weg naar een leuke avond. Als hij jouw blikken niet beantwoordt, ongeacht wat je doet, is hij niet geïnteresseerd, dus geef het op en ga verder. Je kunt niet al je oogcontact flirt spelletjes winnen.

10. Glimlach terwijl je staart. Nu je zeker weet dat hij even geïnteresseerd is, is het tijd om de sprong te wagen. Kijk tijdens een van je langere blikken recht in zijn ogen en glimlach. Nu is er geen weg terug. Als hij terug lacht, heb je de jackpot gewonnen. Als hij er geschokt uitziet, heeft hij misschien gewoon wat meer tijd nodig om op te warmen. Als de glimlach in je voordeel werkt, geef hem dan de gelegenheid om met je te praten.

Oogcontact flirten als je praat

Als je de persoon al kent en je hem wilt laten weten dat je hem leuk vindt, staar je diep in de ogen als je een gesprek hebt. En vergeet niet te glimlachen, het stuurt de juiste boodschap over.