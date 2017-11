Helft Nederlanders is Happy Single

Dat het leven als single een ongewenst leven is, is anno 2017 echt achterhaald. Maar liefst de helft (49%) van de Nederlanders vindt het leuk om single te zijn en heeft niet per se behoefte aan een relatie. Daar lijkt dan ook genoeg reden voor te zijn: meer dan de helft zegt vaker vrienden te zien wanneer ze single zijn. Daarnaast besteedt ruim een kwart meer aandacht aan zijn of haar uiterlijk en zegt bijna een kwart van de Nederlanders veel meer te experimenteren op het gebied van seks wanneer ze single zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Datingsite Parship.nl in aanloop naar International Singles Day.

Ondanks het experimentele seksleven, vindt slechts een op de tien personen dit een gemis in een relatie. Mannen en vrouwen zijn hier wel wat minder gelijkgestemd in: zeventien procent van de mannen geeft aan dat ze het in een relatie missen om met anderen seks te hebben, tegenover vier procent van de vrouwen.

Wat de respondenten die in een relatie zitten wel missen van het single-leven is de onafhankelijkheid om keuzes te maken zonder daarbij rekening te hoeven houden met een partner. Zowel de vrouwen als de mannen geven dat aan in hun top drie:

Eigen dagritme bepalen

Eigen series en tv-programma’s bepalen

Eigen inrichting bepalen