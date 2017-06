HelloFresh bestaat dit jaar 5 jaar, en deze verjaardag wordt gevierd met het HelloFresh Foodfestival, wat plaats vindt op zondag 2 juli op landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek. Tussen de appel- en perenboomgaarden kan iedereen genieten waar het bij HelloFresh allemaal om draait: lekker eten. Met vrolijke muziek op de achtergrond proef je verrassende gerechten, leer je nieuwe kooktechnieken tijdens de workshops en struin je over de foodmarkt langs kraampjes vol bijzondere lekkernijen. Verschillende foodtrucks toveren landgoed De Olmenhorst om tot een openluchtrestaurant. Schuif aan in het pop-uprestaurant en geniet van de lekkerste gerechten.

Hello Food Festival

Landgoed ‘De Olmenhorst’

Lisserweg 481

2165 AS Lisserbroek

Vroege vogels: €7,50

Normaal: €10,-

Kaarten zijn hier verkrijgbaar.