Help! Ik zit naast een man in de auto…?

”Ik hoop dat ik het haal naar huis, mijn vriendin gaat rijden.” Deze uitspraak – of iets in die trant – zul je vast weleens gehoord hebben. Mannen hebben weinig vertrouwen in vrouwen als het om de rijkunsten gaat. Volgens veel mannen kunnen vrouwen simpelweg niet rijden. Voor ons is het misschien raar dat veel mannen autorijden als iets typisch mannelijks zien. Maar… is het ook iets voor mannen?

Onderzoek wijst uit…

Een ding dat mannen vooral zeggen is dat zij veel beter auto kunnen rijden dan vrouwen. Dat zou moeten betekenen dat ze minder schade veroorzaken in het verkeer. Zo zeggen veel mannen dat vrouwen niet kunnen inparkeren. Toch wijst onderzoek uit dat mannen en vrouwen gemiddeld even vaak schade rijden, of mannen eigenlijk zelfs meer. Maar goed… dit komt ook weer doordat mannen vaker rijden. Het is dus niet zo dat je als vrouw gebaat bent bij een omvangrijkere autoverzekering. Daarnaast is het ook zo dat het schadebedrag bij mannen vaak een stuk hoger ligt. Dat wil zeggen dat als zij schade rijden, ze ook ergere schade veroorzaken.

Wellicht is het dus niet zo dat een vrouw minder goed in kan parkeren, maar dit slechts voorzichter doet. Als we naar onderzoeken over verkeersboetes in het algemeen kijken, valt namelijk wel op dat mannen vaker beboet worden voor te hard rijden in vergelijking met vrouwen. Vrouwen vinden over het algemeen dat hun man beter rijdt dan zij zelf.

Maak het toch gezellig in de auto

De eeuwige geslachtsstrijd achter het stuur betekent niet dat je het niet gezellig kunt maken als je een stukje gaat rijden met jouw vriend. Samen ritjes maken in de auto is namelijk toch een soort van quality time. Naast dat je op de weg moet letten is er namelijk veel ruimte om rustig met elkaar te praten. Al autorijdend is het vaak ideaal om samen even de dag te bespreken of andere zaken met elkaar te delen.

Mocht je alles al verteld hebben die dag, dan zijn er altijd nog spelletjes die je kunt doen. Zo kun je bijvoorbeeld het radiostation op een willekeurig station zetten en kijken wie als eerste het liedje raadt. Daarnaast is het ook leuk om bijvoorbeeld een bestemming of product in gedachten te nemen en jouw vriend te laten raden wat jij in gedachten hebt. ”Ligt het land in Oost-Europa? Grenst het aan Kroatië? Is het Hongarije?”. Blijf natuurlijk wel op het verkeer letten!

Zijn vrouwen zelfs beter?

Er zijn tal van artikelen op internet waarin wordt beweerd dat vrouwen zelfs beter zouden zijn in autorijden. Mede doordat het schadebedrag dat wij rijden veel lager ligt in vergelijking met dat van de mannen. Verder komt ook het welbekende multitasken terug. Wel zijn er ook weer zat onderzoeken waarin wordt gesteld dat de man de betere partij op de weg is. Hoe dan ook; als vrouw is het zaak gewoon de eer aan jezelf te houden bij opmerkingen over jouw rijgedrag – of eigenlijk dat van vrouwen in het algemeen. Het is niet nodig om ertegen in te gaan of een uitgebreidere autoverzekering af te sluiten. Bewijs maar gewoon dat je net zo goed, of zelfs beter, auto kunt rijden dan de man naast je. Je hebt natuurlijk niet zomaar je rijbewijs gehaald; je kunt het.