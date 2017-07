Hema ♥ shirt’s voor Pride Amsterdam

Hema wil dit jaar tijdens Pride Amsterdam de liefde op een bijzondere manier samen uitdragen. De winkelketen komt met de Hema ♥ shirts, waarvan je van tevoren niet weet welke naam erop staat. En die naam kan dus van iedereen zijn. Allemaal met een hartje ervoor. Want liefde is voor iedereen. Je krijgt een blanco verpakking en mag alleen de pasvorm en de maat kiezen. De kleur van het t-shirt en de ♥ naam die erop staat, is een verrassing. En dat is best spannend. Maar liefde uitdragen zonder vooroordelen, is nu misschien wel belangrijker dan ooit. Het t-shirt is verkrijgbaar in twee verschillende pasvormen, regular fit en slim fit, vier verschillende kleuren, acht verschillende maten en met eindeloos veel verschillende namen. Ze kosten €10,- per stuk.

De t-shirts zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in acht Amsterdamse Hema filialen en via hema.nl. De opbrengst gaat naar het COC.