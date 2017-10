Herfst: de tijd om actief te worden

Er is geen slechte tijd om meer activiteit in je routine op te nemen, maar de herfst heeft eigen overwegingen om meer beweging in je leven te integreren. Talrijke studies tonen aan dat hoe meer we zitten en hoe minder we bewegen, hoe zieker we worden. Aan de andere kant zijn er veel studies die aantonen dat elke hoeveelheid lichaamsbeweging beter is dan geen enkele, en dat bewegen is verbonden met betere gezondheid. Dus waarom is de herfst een geweldige tijd om te beginnen? Hier zijn vier redenen:

1. We zitten vaker voor de televisie. Nieuwe manieren om naar media te kijken is niet het grote begin van het tv-seizoen dat het ooit was, maar het is nog steeds de tijd dat we meer gaan zitten. Als je televisie kijkt, overweeg gebruik te maken van trainingsbanden of lichte gewichten voor zittende krachttraining. Er zijn ook staande trainingsroutines die je kunt doen tijdens het tv kijken. Als je favoriete show reclame heeft, gebruik deze pauzes om in jezelf te investeren door wat oefeningen te doen. Tv tijd hoeft geen stilstand te zijn. Als je een uur van de tijd kan investeren in de televisie, gebruik dan ten minste 20 minuten van die tijd om elke dag voor jezelf te zorgen.

2. De feestdagen komen eraan! De feestdagen leiden vaak tot het eten en consumeren van minder gezonde levensmiddelen die we normaal gesproken niet zouden eten. Als je in de herfst in een routine komt waarbij je meer actief bent, zal deze gezonde gewoonte waarschijnlijker blijven wanneer je je weer met calorieën mag verwennen.

3. De meeste honden houden van koeler weer. Honden, zeg je? Ja. Als je een hondenliefhebber bent en je jezelf niet kunt motiveren om te bewegen, doe het dan voor je hond. Er is geen hond die geen zin heeft om de omgeving te verkennen, en hij of zij zorgt ervoor dat je dagelijks een paar keer wandelt. Als je geen eigen hond hebt, maar je houdt van honden, overweeg om met een van je buren te gaan wandelen of van het asiel. En als je geen honden mens bent, zoek een menselijke buddy die meer wil bewegen en dan kunnen jullie elkaar motiveren. Mensen die samenwerken, hebben de neiging om succesvoller te zijn met hun doelstellingen.

4. Koudere temperaturen betekenen minder insecten en kleurrijke bladeren. In de herfst zijn de omstandigheden meestal ideaal voor een wandeling in het park of in het bos. Als je geen winterwandelaar bent, stap dan over naar binnen wandelen in een winkelcentrum of in de sportschool. Bewegen verlengd het leven en verbeterd de gezondheid.

We hebben slechts enkele manieren behandeld om je meer actief te maken, maar er zijn natuurlijk meer. Denk aan dansen, lopen, fietsen, joggen of zittende krachttraining. Het maakt niet uit wat je doet, als je het maar regelmatig doet. Je krijgt er meer energie van en het verbetert je gezondheid. Het maakt niet uit hoe je beweegt, er is geen betere tijd dan het heden om te beginnen.