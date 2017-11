Het Allerhande Kerstfestival

Albert Heijn brengt iedereen alvast in sprookjesachtige kerstsferen tijdens het derde Allerhande Kerstfestival, wat plaats vindt op 8, 9 en 10 december. Het foodfestival vindt plaats in het tot winterwonderland omgetoverde Spoorwegmuseum in Utrecht en neemt jong en oud mee op reis door het kerstmenu van 2017. Tijdens dit culinaire en magische uitstapje word je geïnspireerd met ideeën en tips voor alle gerechten die het kerstmaal tot een groot feest maken. Niet alleen passeren de lekkerste borrelhapjes en nieuwste drankjes de revue, ook kan je leren hoe je een echte grillmaster wordt met barbecue-kampioen Jord Althuizen op het extra grote winterBBQ-plein. Experts van Albert Heijn inspireren je tijdens workshops en kookdemonstraties met een bijzondere selectie kaas, vis, brood, banket, groente en wijn. Ook zijn culinaire pro’s van de partij. Zo kan je van de echte experts inspiratie en tips opdoen voor de beste ingrediëntencombinaties. En er kan natuurlijk uitgebreid geproefd worden, zodat je niet met een lege maag naar huis gaat.

Dat is nog niet alles. Naast alle foodstands, workshops en kookdemonstraties is nog meer te beleven op het festivalterrein, zoals een Allerhande-quiz in het theater, een uitgebreide verzameling receptenkaarten en het grote reuzenrad waarin bezoekers uitkijken op de 200 versierde kerstbomen en 100.000 kerstlichtjes.

Wanneer: Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 december.

Openingstijden: 10:00 tot 20:00 uur.

Waar: Het Spoorwegmuseum op Maliebaanstation 16 in Utrecht.

Hoe te bestellen: Kaarten zijn vanaf 16 oktober beschikbaar op www.ah.nl/kerstfestival.

Kosten: De toegangsprijs voor het festival bedraagt €15,- per persoon, kinderen van 6 tot 17 jaar betalen €10,- en de toegang voor kinderen tot en met 5 jaar is gratis.