Op huwelijksreis gaan, is de meest sociaal geaccepteerde reden op aarde om je werk opzij te schuiven en je langste en meest intensieve tocht ooit te ondernemen. Maar neem voordat je je bucketlist af gaat werken eerst even wat tijd voor de praktische zaken, want voor de reis van je dromen moet je wel wat doen. Het honeymoon handboek van Lonely Planet geeft een lijst van meer dan twintig locaties die ideaal zijn als je net in het huwelijksbootje bent gestapt. Daarnaast staat dit boekje boordevol praktische tips over hoe je de ideale hotels selecteert, een realistisch budget opstelt, een huwelijksfeest in het buitenland organiseert en nog veel meer. Dankzij de honeymoon kalender vind je de ideale reisperiode voor elke bestemming.

Prijs: € 17,99