Het InglotxAmandaRijff palette

Als je aan Amanda Rijff, dé make-up artist van Nederland, denkt, denk je aan een flawless face. Naast make-up artist, is ze schrijfster van het inspirerende beauty-boek Flawless. Zij weet als geen ander welke producten er nodig zijn voor een mooie, perfecte en unieke make-up look. De match met Inglot was dan ook gelijk gemaakt. Samen met Inglot ontwikkelde zij het veelzijdige InglotxAmandaRijff palette.

InglotxAmandaRijff is een palette dat geschikt is voor zowel de natural girl als de dramaqueen. Het Freedom System bestaat uit verschillende producten die op vele manieren te gebruiken zijn. De Freedom System Rainbow Eye Shadow in het palette is ideaal voor een mooie smokey-eye, maar maakt ook een perfecte on-fleek wenkbrauw. En uiteraard kan een Lipstick, die tevens als blush kan dienen, niet ontbreken in het palette. Amanda’s belangrijkste uitgangspunt was het creëren van een toegankelijk palette. Een die op iedere huidskleur compleet tot z’n recht komt en het gemakkelijk maakt voor iedereen om van een natuurlijke look op te bouwen naar mooie avond make-up.

Het limited edition InglotxAmandaRijff palette is exclusief bij Inglot verkrijgbaar en via Inglot.nl.

Verkoopprijs: €65,-