Het inspirerende verhaal van Mark Dakriet in Never Nooit Meer

Iedereen die ooit heeft geprobeerd een paar kilo kwijt te raken, weet hoe moeilijk het is. Het komt er makkelijk aan maar eraf is een heel ander verhaal. Hoe raak je tachtig kilo, het gewicht van een volwassen man, aan overgewicht kwijt? In het boek Never Nooit Meer vertelt Mark Dakriet, bekend van onder andere Re-play, over zijn leven met overgewicht. Zijn drang om te eten, het verdriet van zijn omgeving en over de stralende lach als masker. Over de blikken van voorbijgangers maar óók over de knop die om ging. Niet in een keer maar elk gênante gebeurtenis was een stap, kilo voor kilo, in de richting naar een normaal leven met een gezond gewicht. Naar weer kunnen voetballen met zijn zoontje, weer in een vliegtuigstoel passen en weer gewoon op vakantie gaan. Mark is inmiddels naast zanger ook personal trainer en motivational speaker. Hij is bijzonder openhartig en eerlijk in de hoop dat het ook de lezer zal inspireren de strijd aan te gaan. Hij weet als geen ander hoe ver je kunt komen als je blijft geloven in jezelf.

Never nooit meer is een inspirerend boek voor wie tegen obstakels aanloopt, maar niet weet hoe ze te overwinnen. In de basis een boek over spectaculair gewichtsverlies, in de breedte een boek over innerlijk strijd en doorzettingsvermogen.

‘Als je niet opgeeft en gelooft in jezelf, kom je er. En val je niet terug. Never nooit meer.’ – Mark Dakriet

Mark dakriet

Never Nooit Meer

