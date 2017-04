Het onderdrukken van spirituele strijd is gebonden aan ongunstige symptomen

Zinnen als “spirituele strijd” en “vermijdingsgedrag” zijn misschien geen typische woorden die we horen in alledaagse gesprekken, maar een hoogleraar legt uit waarom ze dat wel zouden moeten zijn. In eenvoudige termen, spiritueel worstelen is dat waarbij een grote levensvraag betrokken is, strijd met God, de zin van het leven, of mortaliteit. Vermijdingsgedrag gaat om pogingen om gedachten en gevoelens te vermijden, zelfs wanneer het uiteindelijk schadelijk of op gespannen voet is met persoonlijke doelen of waarden. Door middel van de studie van 307 volwassenen, hebben de onderzoekers ontdekt dat het vermijden van spirituele strijd kan leiden tot slechtere mentale, fysieke en psychische gezondheid.

Belangrijke gebeurtenissen kunnen invloed hebben op ons, en ons geestelijk wakker schudden. Vragen over God, ons doel, of je een goed mens bent, of je leeft naar je persoonlijke waarden zijn gemeenschappelijk. Geestelijke strijd is misschien wel de meest uitdagende die we onder ogen zien. De sleutel is het onder ogen te zien, zei de onderzoeker. Het voortdurend wegduwen van grote vragen werkt niet op de lange termijn, werd er gevonden. De geestelijke strijd kan natuurlijk zijn, normaal, en sommigen zeggen een teken van groei en ontwikkeling. In plaats van het versterken van de stigmatisering in verband met geestelijke strijd, kun je het beter de strijd omarmen.

Om een ​​strijd aan te pakken, neem de gelegenheid om te gaan zitten met grote levensvragen. Schrijf conflicten op, schrijf een brief aan God, ga bidden of mediteren, het zijn allemaal manieren om de strijd te omarmen in plaats van ze te vermijden.