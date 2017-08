Hier moet je aan denken wanneer je een eigen blog wilt beginnen

Denk je er wel eens over na om een eigen blog te beginnen? Doen! Het is een leuke manier om je gedachten van je af te schrijven, of je interesse voor een bepaald onderwerp te delen. Om zoveel mogelijk mensen van het bestaan van jouw blog op de hoogte te brengen, kan een social media-strategie geen kwaad. Ook wanneer je van het bloggen je werk wilt maken is het verstandig je te verdiepen in de mogelijkheden die je hebt om dit te realiseren. Maar het begint natuurlijk bij het verzinnen van een onderwerp waar je met passie over kunt schrijven.

Bedenk waarover je wilt schrijven

Voor je begint met bloggen is het belangrijk om een idee te hebben waarover je wilt schrijven. Dit kan heel persoonlijk zijn en betrekking hebben op jezelf of je gezin, maar ook een bepaalde hobby kan een goed onderwerp zijn. Wanneer je van lezen houdt, is een blog waarop je boeken bespreekt wellicht een idee. Of misschien zijn make-up en verzorgingsproducten helemaal jouw ding en vind je het heerlijk om hierover te schrijven. Mocht je een onderwerp hebben gevonden, de blogsite hebben ingericht en het eerste artikel online hebben geplaatst, dan kun je jezelf een blogger noemen. Voor het opbouwen van een terugkerend lezerspubliek is het aan te raden regelmatig een blogpost online te plaatsen. Mocht je geen inspiratie hebben, dan bestaan er blogpost topic generators zoals Hubspot, die je kunnen helpen bij het bedenken van een onderwerp.

Wel of geen advertentie-inkomsten?

Een blog kan natuurlijk een prettige uitlaatklep zijn voor jezelf, zonder dat je de ambitie hebt hier een extra zakcentje mee te verdienen of er misschien zelfs je carrière van te maken. Wanneer dit wel je doel is, kan het interessant zijn om je aan te sluiten bij een netwerk dat gespecialiseerd is in affiliate marketing, zoals Affilinet. Dit soort bedrijven koppelt adverteerders aan online platformen, zoals blogs, om samenwerkingen op te zetten. Je reserveert bijvoorbeeld een plek op je blog voor een advertentie, of je schrijft een artikel waarin je een bepaald product promoot.

Deel je verhaal actief met de wereld

In de online wereld hangt je succes af van het aantal mensen dat jouw platform bezoekt. Hoe vaker jouw artikelen gelezen worden, hoe meer advertentie-inkomsten je kunt vragen en hoe interessanter de deals worden. Om je publiek uit te breiden is het schrijven van interessante posts helaas doorgaans niet genoeg. Je moet je blog en jezelf aan de wereld tonen. Personal branding is een methode die je hierbij kan helpen. Ook social media-platformen zoals Facebook, Twitter en Instagram lenen zich goed voor het promoten van je blog. Afhankelijk van het onderwerp kun je daarnaast LinkedIn of Pinterest inzetten. Via social media kun je je lezers eenvoudig op de hoogte brengen van de publicatie van nieuwe artikelen, en bovendien het contact met je lezers onderhouden. Verder kunnen samenwerkingen met andere bloggers goed zijn voor je naamsbekendheid.