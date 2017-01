Hieraan had je nog niet gedacht bij een uitvaart

Als het tijd is om een begrafenis te plannen voor een geliefde of voor jezelf, zijn er een heleboel opties om te overwegen. Iedereen is immers anders, en de meesten onder ons staan liever niet stil bij het feit dat ook voor hen de laatste dag van het leven in het voorruitzicht ligt. De dood van iemand waar je van houdt, samen met de wil om de juiste beslissing te nemen – vooral als je een beperkte hoeveelheid tijd hebt voor alle details – laat veel mensen met een overweldigd gevoel achter. Vaak moeten deze beslissingen gemaakt worden wanneer een gezin rouwende is en er helemaal niet op voorbereid. Daarom zetten we hier enkele dingen op een rij waar je misschien nog niet over hebt gedacht bij een uitvaart.

Ken de keuzes

Hoe zou je geliefde graag herinnerd worden? Een begrafenis of crematie moet de wensen van de overledene reflecteren en comfort brengen aan nabestaanden en vrienden. Tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden voor een kist, video’s, foto’s, muziek, speciale lezingen en ga zo maar door. Als er vooraf gepland wordt kan de dag verlopen zoals hij of zij dat wilt.

Wensen moeten goed vastgelegd worden

Veel mensen denken aan alles te hebben gedacht als ze bijvoorbeeld een testament hebben, of zelfs een plaats op de begraafplaats hebben gekocht. Maar dat is niet alles waar rekening mee moet worden gehouden. Als je een begrafenis of crematie van tevoren regelt, kun je al je wensen vastleggen. Tegenwoordig kun je alles online regelen, zoals bijvoorbeeld op Uitvaartcompact.nl, waardoor nabestaanden precies weten hoe de overledene het wilt hebben.

Betrek de familie erbij

Een begrafenis of crematie is een belangrijk onderdeel van het rouwproces. Voor familieleden en vrienden, biedt het de mogelijkheid om hun verdriet te uiten, om herinneringen te delen en om een leven te vieren. Bij het plannen van een begrafenis is het dan ook belangrijk om de meningen en wensen van familie in beschouwing te nemen. Dit kan een grote troost voor ze zijn.

De verzekering hoeft niet alles te dekken

Levensverzekeringen bieden meestal een eenmalige uitkering na een overlijden. Er is echter geen garantie dat het geld de begrafenis of crematie dekt. Bovendien kan het een hele tijd duren voordat ze worden uitgekeerd. Dus een overlijdensverzekering of het vooraf betalen van de begrafenis of crematie, is zeer verstandig.