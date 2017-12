Hoe het aannemen van de achternaam van de man de macht in het huwelijk kan bepalen

Heeft de achternaam keuze van een vrouw invloed op de percepties van haar echtgenoot? Een nieuwe studie laat zien dat de keuze van een vrouw voor de achternamen de perceptie van de persoonlijkheid van haar man en de verdeling van de macht in het huwelijk kan beïnvloeden. In een driedelig onderzoek concludeerden de onderzoekers dat mannen van wie de vrouw na het huwelijk haar eigen achternaam behoudt, als onderdanig en minder krachtig worden beschouwd in de relatie.

Met behulp van verschillende onderzoeksmethoden vonden onderzoekers een verband tussen geslachtskenmerken van de persoonlijkheid en waargenomen machtsdynamiek. Traditioneel worden agressieve en dominante eigenschappen geassocieerd met hogere status en macht en worden ze vaak aan mannen toegeschreven. Expressiviteit of meer liefdevolle en verzorgende eigenschappen hebben de neiging geassocieerd te worden met lagere status en macht en worden vaak toegeschreven aan vrouwen. Uit de bevindingen in de studie blijkt echter dat percepties van deze gendernormen veranderen op basis van de achternaamkeuze van een vrouw.

In studie 1 ondervroegen de onderzoekers studenten en vroegen ze om een ​​man te karakteriseren wiens vrouw haar achternaam na het huwelijk behoudt. Respondenten beschreven de man die expressieve eigenschappen gebruikte en merkte op dat hij ‘zorgzaam’, ‘begripvol’, ‘verlegen’ en ‘onderdanig’ was.

In studie 2 lazen deelnemers een vignet over een fictief verloofd paar en namen een enquête over hun perceptie van de achternaam van de vrouw. Respondenten zagen de man als hoger in expressieve eigenschappen en lager in instrumentele trekken toen de vrouw haar eigen achternaam behield.

In onderzoek 3 onderzochten de onderzoekers of vijandig seksisme, of een antagonistische houding ten opzichte van vrouwen, helpt om individuele verschillen in reacties van deelnemers op machtsvraagstukken in een fictief huwelijk te verklaren. Respondenten die vasthielden aan traditionele geslachtsrollen en die kunnen worden omschreven als vijandige seksisten, zagen een man wiens vrouw haar achternaam had behouden als machteloos.