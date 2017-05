Hoe denken Nederlanders over hun buren?

De meeste Nederlanders zijn dik tevreden over hun buren. Ze maken een praatje, drinken een borrel of organiseren samen een buurtbarbecue. Ruim een kwart zou graag meer contact met zijn buren willen hebben, want dat zorgt volgens de meesten voor een veiligere en gezelligere buurt. Dat blijkt uit het Buurttafel onderzoek van Aviko.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders zijn directe buren kent. Zes op de tien kent meerdere buren in de straat, maar slecht een op de tien de hele straat of een deel van de wijk. De meeste Nederlanders (91%) maken buiten een praatje met hun buren. Vier op de tien drinken wel eens samen koffie, drie op de tien een borrel, maar slechts 17% eet wel eens samen. Samen voetbal kijken of samen sporten gebeurt nauwelijks. Driekwart van de mensen vindt die hoeveelheid contact genoeg, maar de rest vindt dat te weinig.

Van de respondenten is 77% ervan van overtuigd dat contact met de buren de veiligheid in de buurt ten goede komt. Ruim 67% van de Nederlanders vindt dat je elkaar beter leert kennen door samen te eten, wat weer bijdraagt tot een gezelligere sfeer. Een derde vindt dan ook dat de buurt wat vaker samen zou kunnen eten. De helft heeft er geen probleem mee als de buren mee-eten, maar wil het wel van tevoren weten. Bij een derde van de mensen kunnen ze ook onverwacht aanschuiven, want er is altijd extra. Nederlanders beoordelen hun eigen gastvrijheid met een 7,2 en die van de buren met een 6,6.

Oosterlingen beoordelen hun eigen gastvrijheid overigens hoger dan gemiddeld Nederland, met een 7,4. In het Oosten heeft men het meest van alle provincies contact met (bijna) de hele straat en gaat men – net als in het Zuiden – gemiddeld vaker op de koffie of borrel bij de buren. Regionaal blijken meer verschillen in het buurtcontact te zijn. Regio West heeft met name spontane buurtactiviteiten, terwijl men in Noord/Oost/Zuid het vaakst buurtbarbecues en –feesten organiseert.

Maar liefst 82% van de Nederlanders vindt dat ze het getroffen hebben met hun buren. Als ze mogen kiezen welke bekende Nederlander ze als buurman of buurvrouw willen hebben, kiest een op de tien voor Marco Borsato of Frans Bauer en twee op de tien voor Chantal Janzen, maar zegt meer dan de helft: geef mij mijn eigen buurman of -vrouw maar.

Een derde van de Nederlandse buurten heeft een vaste commissie die activiteiten organiseert en een buurtapp, bijvoorbeeld voor buurtpreventie. De meest georganiseerde activiteiten zijn buurtbarbecues en – feesten (28%). In zes op de tien straten wordt echter nooit iets georganiseerd.