Hoe ga je om met verdriet tijdens de feestdagen?

De beelden van het feestdagen seizoen zitten vol warmte, liefde en opgewektheid. Maar voor velen kan het een tijd van droefheid en verdriet zijn. De dood van een dierbare kan tijdens de feestdagen heftige gevoelens oproepen, zelfs als de dood enkele jaren geleden plaatsvond. In het geval van iemand die onlangs is overleden, kunnen de feestdagen een heel nieuwe betekenis krijgen voor familie en vrienden. Hier wat tips hoe je deze gevoelens kunt verlichten.

* Vergeet niet dat deze periode misschien niet hetzelfde is als die van de afgelopen jaren. Verwachten dat alles hetzelfde lijkt, kan tot teleurstelling leiden. Er is geen goede of verkeerde manier – mensen moeten vieren en rouwen wanneer ze willen.

* Accepteer dat dit een moeilijke tijd kan zijn en wees voorbereid op een stroom van emoties. Dit is normaal. Veel mensen vrezen dat ze zullen “breken” tijdens familie bijeenkomsten. Probeer dit in te plannen – ga je gang en huil voordat je uitgaat. Laat een ogenblik toe om te rouwen. Wanneer emoties tijdelijk opraken, maakt het het gemakkelijker om de dag te nemen zoals het komt.

* Doe niet meer dan je kan. Neem de tijd voor jezelf zonder geïsoleerd te raken. Omarm steun van familie en vrienden en kies evenementen die op dat moment het aantrekkelijkst lijken. Wijs degenen af die als een verplichting voelen.

* Als het observeren van oude tradities te pijnlijk is, maak dan nieuwe ter herinnering aan de verloren geliefde. Doe vrijwilligerswerk bij een liefdadigheidsgroep, verander je feestelijke decoratie of maak een ander schema en routine.

* Als geloof belangrijk is, breng dan tijd door met mensen die dat begrijpen en respecteer een verlangen om te bidden en te praten over gemeenschappelijke overtuigingen.