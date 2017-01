Hoe gelukkig en succesvol te zijn in je carrière

Voor veel mensen was 2016 een jaar van ups en downs. Met zoveel onvoorspelbaarheid in ons leven, zien veel mensen 2017 als de perfecte gelegenheid om de controle terug te krijgen. En wat is een betere plek om te beginnen dan de werkplek? Een veel voorkomend geloof in onze moderne wereld is dat geluk komt als gevolg van slagen. Mensen richten vaak al hun energie op het vinden van goede banen, lange uren werken, en het achtervolgen kwalificaties, om er succesvol uit te zien in de ogen van de wereld, met het idee dat dit later tevredenheid en geluk zal brengen. Echter, we mogen dan meer inkomen en meer materieel comfort hebben, dit maakt ons niet gelukkiger. Sterker nog, terwijl de niveaus van materiële welvaart stijgen, gebeurt dat ook met de niveaus van angst en depressie. Hier zijn tips hoe je gelukkig en succesvol kunt zijn in je carrière, volgens de 4Ps van Positive Leadership, gericht op het boek The Positive Leader van Jan Mühlfeit en Melina Costi.

1. Positieve Mensen.

Krachten bouwen – het ‘Wie’.

Begrijp wie je bent. Identificeer en speel in op je sterke punten om je volledige leiderschap´s potentieel vrij te geven. Koester talent en werk aan topteams door aan te tonen dat je zorg en aandacht besteed aan waar mensen goed in zijn, niet hun tekortkomingen. Wees authentiek!

2. Positief Doel.

Persoonlijke Missie & Ultieme Visie – het ‘waarom’.

Je doel is om waarde toe te voegen aan de wereld en gelukkig te zijn in het proces. Haal door op je eigen zinvolle missie door gebruik te maken van je unieke sterktes, waarden en passies. Inspireer en wordt geïnspireerd door je te richtten op de hoogste visie voor jou en je team … en bereik misschien zelfs het onmogelijke.

3. Positief Proces

Energie Management – Het ‘Hoe’

Beheer energie (van jou en andere mensen) om uitstekende prestaties te bereiken zonder te hard te gaan. Word CEO en geeft het goede voorbeeld en leid de collectieve energie van degenen aan wie je leiding geeft. Vermijd klassieke burnout door aandacht te besteden aanje fysieke, mentale, emotionele en spirituele middelen.

4. Positieve Plaats

Succes vs Geluk – Het ‘Waar’

Volg je hart in plaats van de rat race naar de plaats waar succes en geluk in evenwicht zijn. Geluk brengt succes voort. Door geluk eerst te plaatsen, kun je strategieën leren voor het positieve leven die zinvolle beloningen brengen voor jou en je team, terwijl er ook resultaten worden geleverd. Help anderen en maak gebruik van je positie van gezag om een verschil te maken in de wereld.