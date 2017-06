Hoe kies je de juiste tuinhekken voor je tuin?

Tuinhekken zijn de ideale manieren om de tuin mooi af te werken, te beschermen tegen ongewenste dieren die schade kunnen aanrichten aan de tuin, en voor privacy. Maar ook natuurlijk als jij niet wilt dat jou huisdieren wegvluchten. Hoewel dat precies is waar ze voor gebruikt worden, betekend het niet dat ze er niet mooi mogen uitzien. Het kan een moeilijke keuze worden om de juiste omheining voor jou tuin te vinden, maar hier hebben we wat tips!

Wat is je budget?

Het eerste waar je aan moet denken is natuurlijk hoeveel geld je bereid bent er aan te besteden. Je kunt natuurlijk gaan voor de goedkoopste hekken, maar je krijgt waar je voor betaalt. Deze zijn niet van de beste kwaliteit en kunnen minder lang mee gaan dat stevige hekken die wat duurder zijn. Stel jezelf dus de vraag: “Ben ik bereid om wat meer geld uit te geven om meer voor mijn geld te krijgen?” De tuinhekken van HomingXl bijvoorbeeld, zijn verkrijgbaar in basic en luxe varianten, en je kunt kiezen uit een uitgebreid assortiment.

Van welk materiaal moet het tuinhek gemaakt zijn?

Als je weet wat je prijsklasse is, dan moet je een keuze maken uit de verschillende materialen waarvan tuinhekken worden gemaakt. Tuinhekken zijn er in onder andere verschillende soorten hout en kunststof. Alle materialen hebben hun voors en tegens, maar hout is over het algemeen een betere keuze die je zou kunnen gebruiken.

Hoe moet het eruit zien?

Een tuinhek hoeft niet alleen functioneel te zijn, het mag er ook goed uitzien. Het materiaal dat je kiest heeft invloed op de stijl van je tuin. Als je bijvoorbeeld een natuurlijke en warme uitstraling aan de tuin wilt geven, is een houten tuinhek een betere optie. Kies voor tuinhekken die passen bij het thema van je tuin, maar ook bij je huis.