Hoe kies je de juiste vibrator?

Met zoveel verschillende keuzes op de markt, kan het uitzoeken van een vibrator verwarrend en overweldigend zijn. Want welke moet je nou nemen? Wat zijn de verschillen? Waar moet ik op letten? Wat is belangrijk? Vibrators kunnen veel dingen doen, maar vaak het hangt af waar je het voor wilt gebruiken. Het is dus belangrijk dat je let op een aantal dingen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan grootte, kracht en functie. Dit artikel geeft je informatie om de juiste vibrator te kiezen.

Hoe wil je je vibrator gebruiken: externe stimulatie van de clitoris, de penetratie, of beide?

Als eerste is het belangrijk dat je weet waarvoor je een vibrator wilt aanschaffen. Welk deel van je lichaam wil je graag stimuleren? Wil je er een voor vaginale stimulatie, clitorale stimulatie, g-spot stimulatie, anale stimulatie of wil je alles stimuleren? Of wil je er een om samen met je partner te gebruiken? Zoals je ziet zijn er op dit gebied al verschillende opties.

Van welk materiaal moet de vibrator van zijn gemaakt?

Vibrators worden gemaakt van verschillende materialen zoals onder andere hard plastic, silicoon en rubber. Het materiaal van je seksspeeltje zal een grote impact hebben op hoe het voelt. De meeste van deze verschillen kunnen worden bepaald op basis van persoonlijke voorkeur.

Hoe sterk moet de vibrator zijn die je wilt kopen: mild tot super sterk, enkele snelheid of variabele?

Ook belangrijk om te weten is hoe krachtig je wilt dat jouw speeltje moet zijn. Hou je van sterke of milde trillingen? Of misschien wil je soms het een en soms het ander. Veel vibrators hebben verschillende standen, en dan is het mogelijk om zachtjes en subtiel te beginnen en de intensiteit later op te bouwen.

Hoe wil je dat de vibrator eruit ziet?

Er zijn zoveel verschillende modellen op de markt dat als het op het uiterlijk aankomt, het een moeilijke keuze kan worden. Wil je dat het eruit ziet als een penis of bijvoorbeeld als een peper? Welke kleur vindt je mooi? Hoe groot moet het zijn? Dat zijn allemaal dingen waar je naar moet kijken.

Hoeveel wil je uitgeven aan een vibrator: er is een selectie voor elk budget!

Vibrators komen in verschillende prijsklassen. Als je weet wat je wilt, en je hebt er het budget voor, dan zijn hoge kwaliteit vibrators zeker het geld waard.

Vergeet tot slot niet om je nieuwe vibrator voor en na elk gebruik schoon te maken! Have fun!