Hoe maak je 2017 een beter jaar voor je huisdier

Nu het nieuwe jaar is begonnen zijn we volop in de weer met goede voornemens. Maar deze hoef je niet alleen voor jezelf te maken, het is ook de perfecte tijd om na te denken over hoe je een nog betere huisdier eigenaar kunt worden. Hier zijn een paar suggesties die jullie gezonder en gelukkiger kunnen maken.

1. Maak meer lange wandelingen

Een wandeling is niet alleen gezond voor jou, ook je geliefde hond profiteert ervan. Bovendien verbetert het de band tussen jullie.

2. Geef meer vers voedsel

Als je de reclames mag geloven zitten in alle brokken en ingeblikt voedsel alle voedzame stoffen die huisdieren nodig hebben. Maar zelfgemaakt vers eten van groenten, vlees en fruit die goed zijn voor honden, kunnen een betere keuze zijn.

3. Omarm een nieuwe hobby

Honden vinden het leuk betrokken te zijn bij wat we doen, of je nu wilt of niet. Zoek dit jaar een nieuwe hobby en betrek je hond erbij. Wat dacht je bijvoorbeeld van suppen met je hond? Of een honden bootcamp? Het zijn snel groeiende rages die goed zijn voor jou en je hond kan meedoen!

4. Neem ze mee

Laat dit het jaar zijn waar je je hond meeneemt op avonturen. Een honden uitlaatpark, het bos, het strand, een bezoekje aan vrienden of lekker op vakantie. Je zal je hond heel blij maken als je hem of haar niet te vaak alleen laat.

5. Zorg voor gezondere snacks

Het is niet erg om je hond af en toe een stukje kaas of een plakje worst te geven, maar teveel kan voor overgewicht zorgen. Geef dit jaar dus vaker wat gezonde snacks.

6. Maak de tanden schoon

Als de tanden niet goed schoongemaakt worden kunnen ze tandheelkundige ziekten zoals gingivitis en parodontitis krijgen. Als deze niet worden behandeld kunnen bacteriën het hele lichaam beïnvloeden. Poetsen dus!

7. Maak tijd voor knuffelen

Iedere hond vindt het heerlijk om te worden overladen met liefde en genegenheid, dus maak elke dag tijd voor interactie met je hond op een puur emotioneel niveau.

8. Borstel het haar regelmatig

De sleutel tot succesvolle verzorging is om vroeg te beginnen en het regelmatig te doen. Borstelen is een essentieel aspect van de mens-dier band, dus maak het de gewoonte om de vacht van je hond regelmatig te borstelen aangezien dit een kalmerend en verfrissend effect op hem of haar heeft.

9. Houd de gezondheid in de gaten

Je hond gezond houden moet een top prioriteit zijn. Doe tenminste eenmaal per maand een grondig van hoofd tot staart en poot onderzoek bij je hond. Kijk of je eventuele rare veranderingen ziet, zoals een slechte adem, een knobbel, gewichtstoename of -verlies. Maar kijk ook naar gedragsveranderingen, bijvoorbeeld, is hij of zij actiever of gedraagt hij ​​zich droevig? Ga direct naar de dierenarts als je wat ontdekt.

10. Wees geduldig

Het maakt niet uit hoe goed een hond getraind is, ze zullen fouten maken net zoals wij doen. Je bespaart jezelf een hoop kopzorgen als je in gedachten houdt dat dieren nooit expres vervelend zijn. Problemen kunnen te wijten zijn aan angst, communicatie, en niet genoeg of de verkeerde soort motivatie. Geef niet op!