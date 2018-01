Hoe een man ruikt, kan vrouwen meer alcohol laten drinken

De geur van een man kan een vrouw meer alcohol laten drinken dan normaal, zo stelt een onderzoek.

Onderzoekers hebben besloten te onderzoeken hoe de geur van een man invloed kan hebben op de beslissing van een vrouw om te drinken na het uitvoeren van een soortgelijk experiment met mannen.

Het vorige onderzoek toonde aan hoe de geuren uitgestoten door vrouwen die in de vruchtbare fase van de menstruatiecyclus waren, ertoe leidden dat mannen een verhoogde hoeveelheid alcohol dronken. Deze keer gebruikten de onderzoekers 103 vrouwen in de leeftijd van 21 en 31 jaar om vast te stellen of hetzelfde ook andersom kon worden gezegd.

De vrouwelijke deelnemers dachten dat ze deelnamen aan een consumentenonderzoek voor cologne en drankjes voor heren. Ze kregen geurstroken aangeboden die waren besproeid met ofwel gefabriceerd androstenon, een feromoon dat in bier te vinden is, of gewoon water. Vervolgens kregen ze elk twee glazen niet alcoholische bier. De vrouwen die waren blootgesteld aan de androstenon-geur dronken meer dan degenen die dat niet hadden gedaan, en consumeerden ongeveer een tiende van een glas bier meer in de loop van 10 minuten.

Hoewel de onderzoekers toegeven dat de resultaten van het laboratorium niet noodzakelijkerwijs correleren met de werkelijke omstandigheden, hebben de twee onderzoeken aangetoond hoe geur de hoeveelheid alcohol kan beïnvloeden die mannen en vrouwen drinken.