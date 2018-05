Hoe ouders ervoor kunnen zorgen dan kindervriendschappen beëindigen

Een vriend maken is hard werken. Een ervan behouden is nog moeilijker, vooral voor jonge kinderen. Een nieuwe studie werpt een licht op waarom kindervriendschappen uit elkaar vallen en is de eerste om aan te tonen dat ouders een belangrijke bron van dit uiteenvallen zijn.

Kijkend naar gegevens van 1.523 kinderen (766 jongens) van groep één tot zes, hebben onderzoekers een overlevingsanalyse uitgevoerd om de kenmerken van ouders te identificeren die de stabiliteit van de vriendschappen van hun kinderen voorspellen. De onderzoekers onderzochten de rapporten van moeder en vader over hun eigen depressieve symptomen en opvoedingsstijlen en gebruikten deze rapporten om het optreden en de timing te voorspellen van de ontbinding van de beste vriendschappen van het begin tot het einde van de lagere school.

De onderzoekers beoordeelden drie algemeen erkende opvoedingsstijlen: gedragscontrole zoals avondklok en monitoring; psychologische controle zoals schaamte en schuldgevoelens; en warmte en genegenheid. Ze evalueerden ook de depressie van de ouders om de unieke bijdragen van opvoedingsstijlen te ontrafelen van de mentale problemen van de ouder die bekend staan ​​om het vormen van ouderschap. Ten slotte beoordeelden ze de sociale status van de kinderen of hoe geliefd ze zijn bij andere kinderen om de effecten van opvoeding te scheiden van problemen waarmee kinderen omgaan met leeftijdsgenoten.

Resultaten van de studie vonden duidelijke steun voor hun hypothese dat negatieve aspecten van ouderschap, zoals depressie en psychologische controle, het risico vergroten dat de beste vriendschappen zouden eindigen. Voor kinderen met klinisch depressieve ouders nam het risico op het oplossen van de beste vriendschap toe met maximaal 104 procent. Er was een vergelijkbare, hoewel niet zo dramatische toename van het risico van een beste vriendschapsontbinding voor kinderen met psychologisch controlerende ouders. Ouderdepressie en ouderpsychologische controle voorspelden op unieke wijze dat latere kindervriendschappen uit elkaar gingen, boven en buiten bijdragen van gelijkaardige problemen.

Een verrassende bevinding uit de studie die in strijd was met de verwachtingen van de onderzoekers was dat ze geen enkel bewijs vonden dat positief opvoedgedrag, zoals warmte en affectie, de stabiliteit van de beste vriendschappen van kinderen veranderde.

Bevindingen uit dit onderzoek bevestigden ook dat de meeste vriendschappen van voorbijgaande aard waren; minder dan 10 procent van de eerste beste vriendschappen overleefde van het eerste tot het zesde leerjaar, waarbij ongeveer de helft (48 procent) binnen een jaar na de start was opgelost.