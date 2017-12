Hoe viert Nederland dit jaar Kerst?

De feestdagen staan voor de deur. Wat betekent Kerst voor Nederland en hoe wordt het gevierd? Acht op de tien Nederlanders onder de 30 jaar associëren Kerst voornamelijk met lekker eten. Groenten worden niet meer alleen als bijgerecht geserveerd: bij negen op de tien Nederlanders spelen groenten een belangrijke rol op het kerstmenu. Ook zijn biologische producten voor bijna de helft (44%) onderdeel van de kerstmaaltijd, is een kwart van plan een vegetarisch gerecht te serveren en verdubbelde het aantal vleesvervangers in omvang. Dit en meer blijkt uit onderzoek door Albert

De kerstborrel, een trend die al een tijdje gaande is in Engeland, wint terrein; dit jaar verwacht meer dan 30 procent van de Nederlanders thuis een kerstborrel te organiseren. Speciaalbieren, cocktails en uitgesproken (natuurlijke) wijnen bij het kerstdiner scoren hoog. Ruim de helft vindt wat we drinken zelfs even belangrijk als de kerstmaaltijd zelf. Mannen hechten overigens nog iets meer waarde aan een lekker drankje dan vrouwen (62% versus 45%). Dit jaar steken we drie keer vaker de barbecue aan ten opzichte van vorig jaar en zet de trend van shared dining door: meer dan de helft van de thuiskoks (53%) laat hun gasten gerechten zelf aan tafel samenstellen. Met al dat appetijtelijke eten en drinken op tafel is het voor velen een uitdaging om maat te houden; ruim tweederde eet teveel tijdens Kerst. Oeps, 40% van de feestvierende Nederlanders verwacht zelfs meer dan een kilo aan te komen tijdens de feestdagen.

Een derde van de thuiskoks staat langer dan 3 uur in de keuken voor het kerstdiner. Alle inspanningen ten spijt, bestempelt een vijfde van hen zichzelf als ‘amateuristische kok’ en is een derde onzeker over zijn/haar kookkunsten, vrouwen nog meer dan mannen (38% versus 28%). We beoordelen onze eigen culinaire kwaliteiten gemiddeld met een rapportcijfer van 7,2.

In hoeverre speelt verbinding bij Nederlanders eigenlijk een rol in de aanloop naar Kerst? Naarmate we ouder worden, halveert het belang dat we hechten aan cadeaus en bekommeren we ons liever om mensen die een steuntje in de rug verdienen. Zo is een derde, vanuit de kerstgedachte, van plan iemand uit te nodigen die hij of zij (nog) niet zo goed kent. Als we een extra gast zouden uitnodigen tijdens de feestdagen, kiest ruim een kwart voor een kind dat anders geen Kerst kan vieren. Een (eenzame) oudere is bij één op de vier welkom om aan te schuiven aan de eettafel.