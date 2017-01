Hoe we ons voelen na een one night stand heeft veel te maken met geslacht

Ben je ooit in bed beland met iemand zonder dat het veranderde in iets meer? Je bent verre van alleen. De nummers variëren veel in diverse landen, maar een veilige gok is dat ongeveer de helft van de mensen in West-Europa en de Verenigde Staten ten minste een one-night stand zal hebben. In sommige landen misschien maar liefst 7 van de 10. Maar hoe mannen en vrouwen de “morning after” ervaren verschilt sterk tussen de seksen. Vrouwen vinden het vaker jammer dat ze ingestemd hebben met een one-night stand dan mannen. Mannen hebben spijt dat ze de kans op meer vrouwen hebben laten passeren. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek.

Een groter deel van de vrouwen dan mannen betreurde de laatste keer dat ze casual sex hadden. Ongeveer 35 procent van de vrouwen en slechts 20 procent van de mannen. Vrouwen zijn ook minder eenduidig ​​blij met de ervaring. Op hetzelfde moment, was bijna 80 procent van de vrouwen blij dat ze nee hebben gezegd tegen de vorige keer casual sex. Slechts 43 procent van de mannen waren helemaal blij dat ze het opgaven. Maar dat is niet het grootste verschil. Zeer weinig vrouwen hebben spijt dat ze nee hebben gezegd. Maar bijna 30 procent van de mannen betreuren het hebben van casual sex niet.

De onderzoekers vonden geen verschil in spijt tussen degenen die single waren en degenen die in een relatie waren, zodat ze met partnerstatus geen rekening hebben gehouden in hun verdere analyses. Echter, hebben ze een aantal mogelijke redenen voor spijt onderzocht, zoals zwangerschap, soa-infecties en het krijgen van een slechte reputatie. Over de hele linie, maken vrouwen zich meer druk over al deze factoren. Het is denkbaar dat vrouwen meer spijt voelen, omdat ze niet zo veel seksueel genot van een one-night stand ervaren als mannen. Misschien hebben ze spijt omdat ze geen orgasme krijgen?

Dit idee leidde de onderzoekers tot vragen of de deelnemers een orgasme bereikt hadden of niet. Niet verrassend, mannen hadden orgasmes tijdens de seks in een ​​veel grotere mate dan vrouwen. Maar tegelijkertijd blijkt uit de resultaten dat veel minder vrouwen dan mannen een orgasme van bijzonder belang vindt. Zowel vrouwen als mannen hadden meer spijt over een one-night stand die niet eindigde in een orgasme voor hen. Maar over het algemeen, lijkt gebrek aan seksuele bevrediging niet te spelen in waarom vrouwen vaker spijt hebben van de ervaring dan mannen.