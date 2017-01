Hoe wordt je een gezonde vegetariër?

Steeds meer mensen kiezen er tegenwoordig voor om vegetarisch te eten. Een vegetariër is iemand die geen vlees, vis of schaaldieren eet, maar er ook voor kan kiezen om andere dierlijke producten zoals eieren, zuivel, gelatine, of honing te eten. Mensen worden vegetariër om uiteenlopende redenen, zoals dierenleed, gezondheid, milieu of geloof. Wat de reden ook is, vegetarisch eten is minstens even gezond als een dieet met vlees. Sterker nog: er is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat voeding met veel vlees ongezond is.

Er zijn verschillende soorten vegetariërs:

Flexitarier: Flexitariers zijn ook bekend als semi-vegetariërs. Ze eten één of meer dagen per week geen vlees of vis.

Pesco-vegetarisch: Pesco-vegetariërs eten vis, zuivel en eieren maar geen vlees of gevogelte.

Lacto-ovo vegetarisch: Lacto-ovo-vegetariërs eten geen vlees, vis of gevogelte, maar ze eten wel eieren en zuivelproducten (ovo betekent eieren en lacto betekent zuivel). Dit is de meest voorkomende vorm van vegetarisch dieet.

Lacto vegetarisch: Lacto vegetariërs eten geen vlees, vis, gevogelte of eieren, maar ze eten wel zuivelproducten.

Ovo vegetarisch: Ovo vegetariërs eten geen vlees, vis, gevogelte en zuivel, maar wel eieren.

Vegan: Veganisten eten helemaal geen dierlijke producten. Ze eten geen vlees, zuivel, eieren, honing, of gelatine. Sommige veganisten (en enkele andere soorten vegetariërs) kiezen ervoor om geen kleding met dierlijke producten, zoals leer, wol of zijde te dragen, of gebruiken geen producten zoals lotion of make-up die op dieren zijn getest.

Is een vegetarisch dieet gezond?

Een vegetarisch dieet kan zeer gezond zijn en kan zelfs het risico op hart-en vaatziekten, diabetes type 2 en kanker verlagen. Echter, het eten van een uitgebalanceerd dieet als je vegetariër bent vraagt ​​wat extra aandacht. Omdat vegetariërs bepaalde voedingsmiddelen niet eten, moeten ze voedingsmiddelen toevoegen die normaal uit dierlijke producten komen. Door het eten van een verscheidenheid van voedsel zoals fruit, groenten, peulvruchten, noten en zaden, sojaproducten, en volkoren granen, kunnen vegetariërs voldoende voedingsstoffen uit niet-vlees bronnen krijgen. Vegetariërs, vooral veganisten, moeten ervoor zorgen dat ze genoeg eiwitten, ijzer, calcium, vitamine D, vitamine B12 en omega-3 vetzuren binnen krijgen.