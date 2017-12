Hoeveel mensen verdienen hangt samen met hoe ze geluk ervaren

Mensen die meer geld verdienen hebben de neiging om meer positieve emoties te ervaren die op zichzelf zijn gericht, terwijl mensen die minder verdienen meer plezier beleven aan hun relaties en het vermogen om contact te maken met anderen, blijkt uit nieuw onderzoek.

De onderzoekers gebruikten een onderzoek van een representatief monster van 1.519 mensen. Deelnemers werden gevraagd naar hun gezinsinkomen en beantwoordden een reeks vragen om hun neiging te meten om zeven verschillende emoties te ervaren die beschouwd worden als de kern van geluk: amusement, ontzag, mededogen, tevredenheid, enthousiasme, liefde en trots.

Deelnemers aan de bovenkant van het sociaaleconomische spectrum rapporteerden een grotere neiging om emoties te ervaren die op zichzelf gericht waren, met name tevredenheid en trots (evenals vermaak). Individuen aan de onderkant van de inkomensschaal hadden meer kans om emoties te ervaren die zich richten op andere mensen, namelijk mededogen en liefde. Armere individuen meldden ook dat ze meer ontzag en schoonheid ervaarden in de wereld om hen heen. Er was geen duidelijk verschil voor enthousiasme, volgens de onderzoekers.