Hoeveel zon is goed voor onze gezondheid?

Spaanse onderzoekers hebben de duur van blootstelling aan zonnestraling geschat die vereist is om de aanbevolen doses vitamine D te verkrijgen. Hoewel in de lente en zomer 10 tot 20 minuten in de zon genoeg is, zouden we in de wintermaanden bijna twee uur nodig hebben, wat het overgrote deel van de bevolking niet krijgt. Hoewel ultraviolet (UV) zonnestraling bij draagt ​​aan de ontwikkeling van kanker en veroudering van de huid, vermindert het ook de bloeddruk, maakt het vitamine D aan en verbetert het de behandeling van verschillende ziekten. Vitamine D deficiëntie bij volwassenen wordt gekoppeld aan een hoger risico op het lijden aan verschillende ziekten. Omdat maar weinig voedingsmiddelen deze vitamine bevatten, is blootstelling aan de zon de belangrijkste natuurlijke bron die er is.

De studie analyseerde ultraviolette zonnestraling rond het middaguur (12:30-13:30) gedurende vier maanden van het jaar (één in elk seizoen) van 2003 tot 2010. Als zodanig, tonen de feiten aan dat in juli, een individu met huidtype III (de meest voorkomende onder de bevolking van Spanje) niet meer dan 29 minuten mag besteden in de zon. In januari kan dezelfde persoon 150 minuten in de zon blijven.

Het bleek dat rond het middaguur in januari, met 10% van het lichaam blootgesteld, ongeveer 130 minuten nodig zou zijn om de aanbevolen dagelijkse dosis vitamine D te krijgen. Daarentegen in april en juli, met 25% van het lichaam blootgesteld, is ongeveer 10 minuten voldoende om de vitamine verwerven. In oktober zou bijvoorbeeld 30 minuten volstaan.

De resultaten tonen aan dat, hoewel er voldoende straling in landen als Spanje is, het moeilijk is om de aanbevolen doses vitamine D in de winter (van november tot februari) te krijgen bij noordelijke gematigde breedten, aangezien de blootstelling’s tijd aanzienlijk is (130 minuten ).

In deze maanden zou twee uur blootstelling aan de zon nodig zijn om een ​​optimale dosis vitamine D te verkrijgen in de middag; maar in de ochtend ongeveer 9,7 uur en om 16:00 ongeveer 5,7 uur. In het voorjaar en de zomer, met 25% van het lichaam blootgesteld, zou ongeveer 10 minuten blootstelling aan de zon voldoen om ongeveer 13:00 uur en 20 minuten tussen 15:00-17:00.

Iemands leeftijd speelt ook een belangrijke rol bij het verkrijgen van vitamine D, omdat ouderen minder snel vitamine D produceren: volwassenen hebben 66% van het potentieel dat kinderen hebben.