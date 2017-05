Hoge score voor geluk bij Nederlandse en Belgische kinderen

Als je het geluk van je kind kunt uitdrukken in een rapportcijfer, dan geven ouders in België en Nederland een gulle 8.1. Ondanks de positieve quotering, kan er in beide landen naar eigen zeggen, nog meer tijd aan quality time besteed worden binnen het gezin. Dit blijkt uit recent onderzoek van Kinder Chocolate, uitgevoerd in België en Nederland bij 1.000 gezinnen met kinderen tussen 3 en 12 jaar.

De gelukschaal voor kinderen wordt beïnvloed door verschillende parameters. Leeftijd is een eerste: hoe jonger het kind, hoe gelukkiger. Meisjes worden door hun ouders gelukkiger ingeschat dan jongens. Het valt ook op dat moeders een gullere score geven dan vaders. En werkende ouders geven een hogere quotering dan hun werkloze tegenhangers.

In de enquête gaven ouders aan hoe hun kind of kinderen het liefste de vrije tijd besteden, doordeweeks en in het weekend. Opmerkelijke cijfers geven aan dat kinderen nog steeds het liefst buitenspelen. Goed nieuws want gamen en tv-kijken komen op de tweede en derde plaats. Sport en creatieve bezigheden zoals knutselen en tekenen haalden ook de top vijf. In het weekend komt er een extra bezigheid bij. Op nummer vier verschijnt het gezinsuitje en delen sport en creativiteit de vijfde plaats.

Familie is belangrijk. Kinderen brengen vooral tijd door met ouders, broers en/of zussen. Vrienden en vriendinnen komen op de derde plaats. Toch geeft bijna twee derde van de ouders aan doordeweeks vaker een activiteit buitenshuis te willen ondernemen met hun kind(eren). Voor het weekend ligt dit percentage zelfs nog hoger met 75%. Vier op de vijf ouders geeft aan dat het er niet toe doet wát je doet met je kind(eren), maar om hoe je het doet. Samen dingen doen en interesses delen vinden zij een goede invulling van quality time.

33% van de ouders geeft aan dat geld hen beperkt in de keuze voor gezinsuitjes. Inspiratie en tips voor niet al te dure activiteiten zijn gewild. Voor zowel ouders als kinderen zijn bezoeken aan het pretpark, de bioscoop, het speelplein, de dierentuin of een sportieve activiteit het meest favoriet.