Een nieuwe studie toont de ‘sleutel tot cuteness’ bij honden. De studie, waarbij twintig verschillende hondenrassen zijn betrokken, heeft vastgesteld dat bij het verplaatsen van een bepaalde gezichtsspier mensen meer positief reageren en hun kans op het vinden van een nieuw huis wordt verhoogd. De honden verplaatsen de zogeheten AU101-spier om een ​​babyachtige expressie te creëren, en het helpt hen om sneller een huis te vinden dan honden die gelukkig of verdrietig, speels of eigenzinnig lijken te zijn. De bevindingen versterken onderzoek dat twee jaar geleden werd vrijgegeven, waarin is gebleken hoe mensen gehecht raken aan hun honden door hun ogen te bekijken. Maar wat dit laatste onderzoek uniek maakt is dat alle betrokken studies allemaal begonnen zijn met een foto zonder fysiek contact tussen de hond en de persoon.

Deze laatste studie nam echter het denkproces nog een stap verder om erachter te komen hoe rolrolfoto’s spelen bij het succes van een hond, en of er een bepaald soort foto was die de kans van een hond dramatisch zou kunnen verhogen om een ​​nieuw huis te vinden. Twintig honden van verschillende rassen, maten, Kleuren en geslachten hebben de studie afgerond in een verscheidenheid aan fotostijlen waaronder: gelukkig en verdrietig, speels en eigenzinnig met een aparte categorie voor honden met een bepaalde gezichtsuitdrukking (specifiek rond de ogen van de hond en de wenkbrauwbeweging). Uit de bevindingen bleek dat van alle categorieën, honden die hun wenkbrauwen verplaatsen zodat hun ogen groter lijken te worden, net als baby’s een hoger percentage trekken dan alle andere categorieën.

Honden met verdrietige foto’s eindigden op de tweede plaats, terwijl honden met gelukkige foto’s of honden die in een gelukkigere omstandigheid te zien waren, ver achter waren met het trekken van aandacht. De mythe dat honden met een bepaalde kleur meer of minder belangstelling trekken dan anderen, het zogenaamde ‘zwarte hond syndroom’ werd ook tijdens de studie onderzocht met weinig verschil tussen licht en donker gekleurde honden.

De studie vond ook:

● De gezichtsuitdrukking van een hond op hun lijstfoto kan invloedrijker zijn dan ras, leeftijd, grootte, kleur en geslacht van een hond als het gaat om hernieuwde onderzoeken

● Gezichtsspier AU101 is de sleutel tot cuteness bij honden

● Volwassen mensen lijken op honden te reageren op dezelfde manier als we reageren op baby’s

● Honden met een ‘verdrietige’ expressie op hun foto’s vinden eerder een nieuw huis dan honden die gelukkig zijn

● Mensen kunnen door een hond beïnvloed worden door alleen in zijn ogen te kijken.