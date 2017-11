Honden zijn meer expressief wanneer iemand naar ze kijkt

Honden produceren meer gezichtsuitdrukkingen wanneer mensen naar hen kijken, volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Portsmouth. Wetenschappers bij het University’s Dog Cognition Center zijn de eerste om duidelijke bewijzen te vinden. Honden verplaatsen hun gezichten in directe reactie op de menselijke aandacht. Honden reageren niet met meer gezichtsuitdrukkingen bij het zien van lekker eten, wat suggereert dat honden gezichtsuitdrukkingen produceren om te communiceren en niet alleen omdat ze opgewonden zijn. Het verheffen van de wenkbrauwen, waardoor de ogen groter worden – zogenaamde puppyhondogen – was de meest voorkomende uitdrukking van de honden in dit onderzoek.

De onderzoekers studeerde 24 honden van verschillende rassen, van 1 tot 12 jaar oud. Allen waren huisdieren. Elke hond werd gebonden door een voorsprong van een meter verwijderd van een persoon, en de honden werden gefilmd door een reeks uitwisselingen, van de persoon die zich naar de hond richtte, tot afgeleid worden en met het lichaam van de hond weggedraaid. De gezichtsuitdrukkingen van de honden werden gemeten met behulp van DogFACS, een anatomisch gebaseerd coderingssysteem dat een betrouwbare en gestandaardiseerde meting geeft van gezichtsveranderingen die verband houden met de onderliggende spierbeweging.

“We wisten dat huishonden aandacht besteedden aan hoe aandachtig een mens is – in een eerdere studie vonden we bijvoorbeeld dat honden meer eten stalen toen de ogen van een persoon waren gesloten of ze hun rug hadden gedraaid. In een andere studie vonden we honden die de blik van een persoon volgden als de persoon eerst oogcontact had gemaakt met de hond, dus de hond weet dat de verschuivende blik naar hen gericht is. “Deze studie beweegt vooruit wat we begrijpen over hondencognitie. We weten nu dat honden meer gezichtsuitdrukkingen maken wanneer de mens aandacht schenkt.”