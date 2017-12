Honden zijn slimmer dan katten

Er is een nieuwe draai aan het eeuwige argument wie slimmer is, katten of honden. Het heeft te maken met hun hersens, met name het aantal neuronen in hun hersenschors: de ‘kleine grijze cellen’ geassocieerd met denken, plannen en complex gedrag – allemaal beschouwd als kenmerken van intelligentie. De eerste studie om daadwerkelijk het aantal corticale neuronen in de hersenen van een aantal carnivoren, inclusief katten en honden, te tellen, heeft uitgewezen dat honden er aanzienlijk meer van hebben dan katten. Wat honden en katten betreft, bleek uit de studie dat honden ongeveer 530 miljoen corticale neuronen hebben, terwijl katten ongeveer 250 miljoen hebben. (Dat is 16 miljard in het menselijk brein.)

De onderzoekers analyseerden de hersenen van een of twee exemplaren van elk van de acht carnivoran soorten: fret, mangoest, wasbeer, kat, hond, hyena, leeuw en bruine beer. Ze verwachtten dat hun metingen de intuïtieve hypothese zouden bevestigen dat de hersenen van carnivoren meer corticale neuronen zouden moeten hebben dan de herbivoren waar ze op jagen. Dat bleek echter niet het geval te zijn. De onderzoekers bepaalden dat de verhouding van neuronen tot hersenafmetingen bij kleine en middelgrote carnivoren ongeveer hetzelfde was als die van herbivoren, wat suggereert dat er evenveel evolutionaire druk is op de herbivoren om de hersencapaciteit te ontwikkelen om te ontsnappen aan roofdieren als er is op carnivoren om ze te vangen.

Voor de grootste carnivoren is de verhouding tussen neuronen en hersengebieden zelfs lager. Ze ontdekten dat het brein van een golden retriever meer neuronen heeft dan een hyena, leeuw of bruine beer, hoewel de grotere roofdieren hersens tot drie keer zo groot hebben. De beer is een extreem voorbeeld. Het brein is 10 keer groter dan dat van een kat, maar heeft ongeveer hetzelfde aantal neuronen.