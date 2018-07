Veel honden staan klaar om een helpende poot te geven als dat nodig is

Veel honden tonen empathie als hun eigenaar in nood verkeert en zullen ook proberen hen te helpen redden. Dit blijkt uit nieuw onderzoek dat uittestte of er waarheid bestaat in de opvatting dat honden een prosociaal en empathisch karakter hebben. Interessant om op te merken, de studie vond dat honden die speciaal zijn opgeleid voor visitaties als therapiehonden net zo waarschijnlijk zullen helpen als andere honden.

In een van hun experimenten, instrueerden de onderzoekers de eigenaren van 34 honden om verontruste kreten te geven of te neuriën terwijl ze achter een doorzichtige, gesloten deur zaten. Zestien van deze honden waren geregistreerde therapiehonden. De onderzoekers keken wat de honden deden en maten ook hun hartslag om te zien hoe ze fysiek reageerden op de situatie. In een ander deel van het experiment, onderzochten de onderzoekers hoe deze zelfde honden naar hun eigenaars staarden om de sterkte van hun relatie te meten.

Honden die noodsignalen hoorden, zouden niet eerder een deur openen dan honden die iemand neuriënd horen. Ze openden echter veel sneller de deur als hun eigenaar huilde. Op basis van hun fysiologische en gedragsreacties waren honden die de deur openden in feite minder gestrest dan ze waren tijdens basismetingen, wat aangeeft dat degenen die hun eigen leed konden onderdrukken degenen waren die in actie konden komen.

De studie levert daarom bewijs dat honden niet alleen empathie voelen tegenover mensen, maar in sommige gevallen ook handelen naar deze empathie. Dit gebeurt vooral wanneer ze in staat zijn om hun eigen gevoelens van angst te onderdrukken en zich kunnen richten op die van de betrokken persoon. Volgens de onderzoeker is dit vergelijkbaar met wat wordt gezien wanneer kinderen anderen moeten helpen. Ze kunnen dit alleen doen wanneer ze hun eigen gevoelens van persoonlijk leed kunnen onderdrukken.

In tegenstelling tot de verwachting, presteerden de zestien therapiehonden in de studie net zo goed als de andere honden toen ze werden getest bij het openen van de deur. Volgens de onderzoeker kan dit komen omdat geregistreerde therapiehonden, ondanks wat mensen misschien denken, geen eigenschappen bezitten die hen attenter maken of reageren op menselijke emotionele toestanden. Ze zegt dat certificeringstests voor therapiehonden vaardigheden omvatten die meer gebaseerd zijn op gehoorzaamheid dan op binding van mensen en dieren.