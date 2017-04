Hot Spot: Amstel Boathouse

Het voormalige Mirandapaviljoen in het Martin Luther Kingpark is getransformeerd naar Amstel Boathouse, een sfeervol restaurant voorzien van een groot terras, een overdekte veranda, een aanlegsteiger en acht verschillende zalen. Op deze onderscheidende locatie aan de Amstel is het heerlijk genieten van een menukaart met culinair hoogstaande gerechten die op beeldschone wijze worden gepresenteerd tegen verrassend toegankelijke prijzen. De gerechten worden bereid op een klassieke, Franse basis en veelal met seizoenproducten. Dinergerechten kunnen in hele en halve porties worden besteld. Ook aan de kinderen is gedacht. Het restaurant heeft een speciaal kindermenu, beschikt over kinderstoelen en heeft een speelruimte met oud Hollandse spellen. Bij mooi weer kunnen gasten lunchen en dineren op het terras en een bbq reserveren waarop de gerechten worden bereid.

De Boathouse signature dish is de plateau fruit de mer met kokkels, vongole, scheermes, halve kreeft, oesters, mosselen, warme kreeft en gebakken gamba’s. Daarnaast serveert het restaurant ‘uit het water’ verschillende visgerechten en de vangst van de dag. Aanrader is de Kabeljauw Tandoori; een kabeljauwhaas met een krokante korst van tandoori kruiden, hangop met citrus en noten. Ook de vleesliefhebbers en vegetariërs worden op hun wenken bediend met ‘gerechten van het land’. Verrassend is de huzarensalade; een klassieke salade met vadouvan, granny smith, kalfstong en krokant gebakken zwezerik.

Amstel Boathouse

Openingstijden restaurant 10:00 – 23:00 (zon-don), 10:00 – 24:00 (vrij-zat)

Amsteldijk 223, 1079 LK Amsterdam

www.amstelboathouse.nl