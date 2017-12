Hot Spot: Bistro Berlage in de Beurs van Berlage

Vandaag opent Bistro Berlage in de Beurs van Berlage haar deuren. In deze nieuwe stijl bistro worden eigentijdse klassiekers voor lunch en diner geserveerd met een Nederlandse touch. De herinrichting van het Beursplein in Amsterdam was een prachtige aanleiding om in het voormalig Grand Café een geheel nieuw horecaconcept te realiseren. Een transformatie van een traditionele lunchzaak naar een hedendaagse bistro waar gasten terecht kunnen voor koffie, lunch, borrel en diner.

Op de menukaart staan eigentijdse klassiekers met een eigen signatuur die associëren met de rijke geschiedenis van het beursgebouw en haar plaats in Amsterdam. De ingrediënten zijn dagvers en worden met zorg en aandacht bereid. Veel producten komen van lokale bodem zoals het brood van Bakkerij Mama, de kaas van Fromagerie Kef, vlees van Lindenhoff en Wild van Wild en worsten van Brandt en Levie.

Naast mooie vlees- en visgerechten, denk een dry aged runderlende met rode wijnjus en frites of een rode poonfilet met peterseliewortel mousseline, spinazie en saus van Zeeuwse mosselen, serveert Bistro Berlage ook een aantal smaakvolle vegetarische gerechten. Zo staat op het lunchmenu een gepofte bietjessalade met pruim, Hollandse geiten- en schapenkaas, veenbessen en walnoot en op de dinerkaart geroosterde bloemkool met aardpeer, gerookte amandel, brokkelkaas en prei-as olie.

Bistro Berlage

Beursplein 1, 1012 JW Amsterdam

www.bistroberlage.com

Foto: Credits Twycer