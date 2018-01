Hot Spot: cocktailbar Flying Dutchmen Cocktails

Cocktail liefhebbers kunnen sedert kort terecht bij de nieuwste hot spot in Amsterdam: cocktailbar Flying Dutchmen Cocktails. Flying Dutchmen Cocktails is het concept van Nederlands beste bartenders Tess Posthumus en Timo Janse, en gaat terug naar de basis met klassieke cocktails. De twee ondernemers focussen op bestaande cocktail recepten en maken de klassiekers op de manier waarop zij ze goed vinden, of op de manier waarop ze ooit bedacht zijn. Daarnaast worden er ook workshops en trainingen gegeven, over de verhalen achter de dranken, over bestaande recepturen en over de verhalen achter de bartenders die deze klassieke cocktails creëerden.

Flying Dutchmen Cocktails

Singel 460

Amsterdam

Dagelijks geopend van 17.00 uur tot 04.00 uur.