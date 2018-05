Hot Spot: Dudok In Het Park

Dudok In Het Park heet de nieuwste aanwinst van de Dudok Groep. Het is een dagzaak in een monumentaal pand midden in het groene hart van Rotterdam. Op zondagochtenden verandert de locatie in een concertpodium voor jazz, klassiek en wereldmuziek. De nieuwste aanwinst is een prachtige plek om in de zon te genieten van de lekkernijen van de bekende Dudok-kaart en het uitzicht op de Euromast. En dat doe je natuurlijk aan een tafeltje op het ruime terras!

Dudok In Het Park is heel bewust een dagzaak. Je kunt er genieten van een ontbijtje, een lekkere lunch of een high tea. In de zomermaanden is het wat langer open en kunnen gasten ook iets kleins eten van de kaart.

Dudok In Het Park Rotterdam

Open: Dinsdag – Zondag 10:00 – 18:00 uur

Locatie: Dudok In Het Park, Baden Powellaan 112, 3016 GJ Rotterdam

www.dudokinhetpark.nl