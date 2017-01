Hot Spot: Dudok Patisserie Amsterdam

Vanaf woensdag 4 januari kunnen Amsterdammers ook genieten van de heerlijke vers gebakken zoete en hartige taarten, muffins, koeken, croissants en quiches bij de eerste Dudok Patisserie vestiging in het zakendistrict de Zuid-as. Bij de patisserie kun je terecht voor twintig zowel zoete als hartige taarten. De taarten kunnen besteld en afgehaald worden, maar je kunt ook ter plekke genieten van een stuk taart of kop koffie of thee. Alle zoete baksels worden overigens versgebakken in de Dudok bakkerij in Numansdorp en gemaakt van ingrediënten die 100% natuurlijk zijn. De muffins en koekjes worden afgebakken in de patisserie waardoor de hele zaak al in de vroege ochtend geurt naar deze zoete lekkernijen.

Rotterdammers kunnen al ruim 25 jaar genieten van o.a. de verrukkelijke Dudok appeltaart gemaakt naar een geheim recept. Maar nu dus ook de Amsterdammers.

Dudok Patisserie Amsterdam

Claude Debussylaan 269, 1082 MC Amsterdam Zuid-As

www.dudokpatisserie.nl