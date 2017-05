Hot Spot: Foodhall Mout

Na een maandenlange verbouwing is de oude Euro-bioscoop in Hilversum getransformeerd tot foodhall Mout met zeven verschillende keukens. Foodhall Mout brengt streetfood van over de hele wereld naar Hilversum. Zeven verschillende keukens serveren de lekkerste gerechtjes van dit moment. Zo is er voor iedereen wat wils. Mout combineert het losse van een foodhall met het gemak van een restaurant. Je kunt er een rondje maken langs de keukens, maar ook bestellen bij een van de medewerkers.

De zeven keukens van Mout zijn: Barfood: van ontbijt tot late night snack en alles daar tussenin, On My Grill: burgers, hotdogs, steak en meer, Caliente: tortilla’s, empanada’s en ceviche, Viet Kitchen: summerrolls, spicy soepen en good old loempiaatjes, Fish & Fries: oesters, kaviaar, garnalenkroketjes en natuurlijk fish & chips, Dim me Sum: healthy gestoomde hapjes of gefrituurde snacks zoals loempiaatjes, pangsit en pasteitjes met vlees of vis, en Fratellino: pizza’s en flammkuchen.

Mout is geopend:

Van zondag tot en met donderdag van 09.00 tot 01.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 09.00 tot 03.00 uur. De keukens zijn van zondag tot en met woensdag open van 12.00 tot 21.00 uur en op donderdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur.

www.mouthilversum.nl